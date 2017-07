U promovua projekti “Mirë se vjen bebe”

Të gjitha nënat të cilat do të kryejnë lindje në Shkup prej sot, në afat prej 48 orëve, nëse dëshirojnë para se të lëshohen nga reparti i lindjeve, mund për fëmijën të marrin certifikatë nga libri amë i të lindurve. Kusht është të bashkangjisin letërnjoftimet e dy prindërve, të cilët duhet të kenë caktuar emrin e fëmijës. Këtë e mundëson projekti “Mirë se vjen bebe”, të cilin Ministria e Shëndetësisë sot e promovoi në Klinikën universitare për gjinekologji dhe akusheri.

Me atë rast, ministri i Shëndetësisë, Arben Taravari dhe ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski sot e vizituan këtë institucion publik shëndetësor. Taravari theksoi se bëhet fjalë për punë e cila ndoshta është shumë e thjeshtë, por shumë e rëndësishme. “Të gjithë ne që kemi fëmijë e dimë se ajo është procedurë pas lindjes, të shkohet në MPB, në Minsitrinë e Drejtësisë të nxirret ekstrakti i lindjes për fëmijën, ndërkaq tani këtë mund ta marrin në spital. prindërit të cilët nuk kanë caktuar emër të fëmijës, atëherë certifikatën nga libri amë i të lindurve mund ta marrin në procedurë normale”, theksoi Taravari.

Shtoi se shërbimi prej 1 shtatorit do të jetë i kapshëm në të gjitha 18 spitalet e lindjes në Maqedoni. Projekti vendoset në bashkëpunim me “Termini im”, Minsitrinë e Punëve të Brendshme dhe Minsitrinë e Drejtësisë-Drejtorinë për udhëheqje të librave amë, të cilët ministri i falënderoi. Ministri Spasovski tha se me projektin do të lehtësohet procedura me qëllim që prindërit të mos enden nëpër institucione, por gjatë lëshimit nga spitali i lindjes ta marrin certifikatën e lindjes nga libri amë i të lindurve për fëmijën e vet nëse për atë e kanë dokumentacionin e duhur dhe nëse shprehin dëshirë.

“Ka mënyra, mjete, resurse njerëzore, teknologji të cilën e vendosëm në funksion. Prej 1 shtatorit do ta realizojmë edh enë qytetet e tjera në Republikën e Maqedonisë si një lehtësim. Shpresoj se duhet të jetë shtytje edhe për të gjitha institucionet e tjera në Republikën e Maqedonisë të bëjmë projekte të cilat di të jenë në interes të qytetarëve dhe të cilat do t’ua lehtësojnë nevojat e çdoditshme”, shtoi Spasovski.