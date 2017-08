Tokio dhe arkitektura, një zhytje në horizontin e të ardhmes

Tokio është traditë, por mbi të gjitha inovacion dhe e ardhme, për këtë arsye metropoli japonez karakterizohet edhe nga një horizont i jashtëzakonshëm ndërtesash dhe grataçelash moderne dhe bashkëkohore, shpesh të karakterizuara nga forma të veçanta dhe të çuditshme. E ndërkohë që qeveria e Tokios, në pikëpamje të 2020, ka qëllim të vazhdojë me zhvillimin e grataçelave të shumta dhe të reja, thuhen me qindra, prezantojmë bërthamën e ndërtesave të apelit kulturor dhe turistik të kryeqytetit japonez. Sugjerimi për vizitorët është që të përfshijnë në planet e tyre të vizitave disa, jo të gjitha, nga arkitekturat me interes të madh, të realizuar nga arkitektë me famë botërore.

MUZEU SUMIDA HOKUSAI – mes ndërtesave të reja në qytet, më e reja është veçanërisht muzeu Sumida Hokusai, hapur muajt e fundit në lagjen e Sumidës, ku ka lindur në 1760, artisti japonez me famë botërore Ukiyoe, Katsushika Hokusai, i famshëm në perëndim për kontributin e tij në lindjen dhe përhapjen e stilit japonez në Europë. Një tjetër rëndësi kulturore e muzeut si koleksionist i operave të shumta origjinale që ilustrojnë rrugëtimin artistik të artistit, muzeu është vetë një ndërtesë me rëndësi arkitektonike bashkëkohore. Projekti është nën kujdesin e Kazuyo Sejima, një ndër arkitektet femra më të famshme të botës.

PALLATI I PERLAVE – një tjetër ndërtesë e rëndësishme gjendet në Ginza, qarku i butikut dhe luksit sipas përkufizimit, që mirëpret pjesën më të madhe të përqendrimit të ndërtesave arkitektonike eksperimentale të kryeqytetit japonez, shpesh të porositura nga brande të famshme ndërkombëtare. Mes këtyre Mikimoto Ginza 2, ndërtesa japoneze e Mikimotos, e specializuar për perla, për të cilat Japonia është e njohur në botë. Brandi është themeluar nga Kokichi Mikimoto, burri i parë që perfeksionoi teknikën e kultivimit të perlave, dhe që në 1899 hapi dyqanin e parë, pikërisht në Ginza, Tokio, derisa u rrit dhe u bë furnizues i shtëpive reale botërore, nga ajo perandorake japoneze deri tek Shtëpia e Vërtetë Britanike.

NË RRETHIN E SHOPPING – jo shumë larg nga rrethi i Ginzës, gjendet rrethi i Aoyama, konsideruar një qendër në gjendje të bashkojë kulturën dhe modën, edhe kjo e karakterizuar nga butiqe të shumta dhe ikona e pallateve, si për shembull të mrekullueshmet Prada, Dior, e Todis Building. Gjatë një shëtitjeje shopping, do të jetë e pamundur të mos vësh re që mbi peizazhin urban të rrethit vazhdon kompleksi i dyqaneve dhe zyrave Ao Building, me 16 katet dhe 90 metrat lartësi.

TREKËNDËSHI I ARTIT – në qoftë se e gjeni veten duke vizituar rrethin e Minatos, ku ndodhet e njohura Tokio Tower, ja vlen të vazhdosh drejt zonës së Roppongit për të vizituar edhe National Art Center, një nga hapësirat më të mëdha të llojit të tyre në Japoni, që bashkë me Mori Art Museum dhe Suntory Museum formohet kështu i ashtuquajturi “trekëndëshi i artit”. Muzeu lind si hapësirë përshkruese inovative, jo i pajisur me një koleksion të përhershëm dhe votuar në evente dhe ngjarje speciale. Ndër vite ka mirëpritur edhe ekspozita shëtitëse nga artistët e mëdhenj ndërkombëtarë si Renoir, Salvador Dali, Alfons Mucha dhe shumë të tjerë.

MUZEU I LE CORBUSIER – gjatë një udhëtimi në Tokio, mos harroni edhe një vizitë, në Muzeun Kombëtar të Artit Perëndimor, në të cilën ndërtesa kryesore u përfundua në 1959 në operën e maestrit të racionalizmit Le Corbusier dhe në 2016 është regjistruar në listën e “Aseteve të Humanistëve” UNESCO. Muzeu është pikë referimi për artin perëndimor në Tokio. Gjendet në brendësi të parkut Ueno dhe ja vlen ta vizitosh sepse përmban operat e artit perëndimor që shkojnë nga Tardo Medioevo deri tek mjeshtrit e mëdhenj të fillimit të shekullit njëzet, mes të cilëve zambakët e ujit të Monet dhe skulpturat e rëndësishme të Rodin.