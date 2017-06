Gjatë ndeshjes së Gjermanisë me Kamerunin, e vlefshme për Kupën e Konfederatave në Rusi, trajneri gjerman, Joachim Low, kryen një nga “inspektimet” e tij të famshme. Përsëri i shkon dora nën pantollat, dukej se e ka specialitet Low. Gjermania kishte shënuar fitore të thellë dhe tani do të ballafaqohet me Meksikën, në kundër të gjysmëfinales në futboll.