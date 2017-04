Njihuni me vajzën, të cilës i rritet mjekra tamam si meshkujt (FOTO)

Një 24 vjeçare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka habitur njerëzit në rrjetet sociale pasi ka publikuar disa foto ku shfaqet me mjekër. Alma Torres thotë se i dashuri i saj nuk e ka aspak problem këtë gjë dhe se ai është kokë e këmbë i dashuruar pas saj. Alma rrëfen se e ka pasur shumë të vështirë për të shkak të talljeve të ndryshme që i bënin dhe tashmë është gati të vendosë edhe makinën e rrojës në fytyrë. I dashuri i saj Taylor, gjithmonë e ndihmonte atë të hiqte nga fytyra me piskatore qimet e trasha. Torres në moshën 16 vjeçare u diagnostikua me sindromën PCOD (Polycystic Ovary Syndrome), përgjegjëse për rritjen e qimeve të mjekrës së saj. Për shkak të kësaj sindrome Alma mund të fitojë shpejt peshë dhe mund të jetë në rrezik nëse një ditë vendos të ketë fëmijë.