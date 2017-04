Naomi çmend arabët me fustan të tejdukshëm (FOTO)

Me një trup që do e admironte çdo vajzë 20- vjeçare, supermodelja Naomi Campbell rrëmbeu gjithë vëmendjen mbi vete gjatë prezantimi të Vogue Arabia, në Katar këtë të martë. 47-vjeçarja parakaloi si një divë e vërtetë në muzeun e artit islamik në Doha, ku e veshur me një fustan transparent, rrëmbeu vëmendjen e fotografëve mbi vete. Naomi ishte zgjedhur si imazh i revistës dhe padiskutim që nuk zhgënjeu. Që të gjithë mbanin radhë për t’u fotografuar me të, përfshirë dhe princeshën Deena Aljuhani Abdulaziz.