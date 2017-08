Me të brendshme sipër motorit (FOTO)

Sapo ka mbushur 20 vjeç dhe me rastin e këtij evenimenti të veçantë Kylie Jenner po mbush Instagramin e saj me foto provokuese. Më të fundit janë disa foto ku shihet duke pozuar me të brendshme sipër një motori ngjyrë rozë. Për tu kombinuar sa më mirë me motorin, modelja e re Kylie Jenner ka veshur të brendshme rozë dhe ka lyer madje edhe flokët në këtë ngjyrë. Vetëm në 18 muaj, kompania e saj estetike “Kylie Cosmetics” ka pasur shitje në vlerën 420 milionë dollarë. Mendohet se në vitin 2022, marka e Kylie Jenner do të arrijë shitje në vlerën e 1 miliardë dollarëve.