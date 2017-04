Jolie në lëvizje, gati për t’u martuar!

Menduat se aktorja e njohur Angelina Jolie do të fillonte të bënte një jetë të qetë, larg vëmendjes së mediave dhe monotone? Epo, keni menduar gabim! Sipas revistës “In Touch”, Jolie po del aktualisht me një tjetër mashkull dhe po planifikon martesën me të. “Ajo ka njohur dikë, me të cilin ndihet mjaft mirë dhe po mendon për të bërë hapin e radhës”, – kanë treguar miqtë e aktores së “Tomb Raider”. Për sa i përket ish-it, Brad Pit, të njëjtat burime tregojnë se ai është i dëshpëruar nga ky fakt, përpos pjesës që i erdhi si rrufe në qiell të hapur. Duket se jeta e Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox dhe Vivienne (fëmijët) do të ndryshojë sërish, që prej divorcit të bujshëm vitin e kaluar.