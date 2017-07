Zyrtarizmi shqipes pas zgjedhjeve lokale?

Shkup, 13 korrik – Sipas të gjitha gjasave Ligji për gjuhën shqipe do të mbetet për miratim pas zgjedhjeve lokale, shkruan gazeta KOHA. Edhe pse fillimisht u njoftua se është çështje ditësh kur ai do të miratohet në seancë qeveritare dhe më pas të kalohet për miratim në Parlament, vetë agjenda e propozimeve të Qeverisë me procedurë të përshpejtuar vërteton se përparësi i është dhënë rebalancit të buxhetit, i cili nga fillimi i javës tjetër do të debatohet në Komisionin për financa dhe buxhet. Rregullorja e Parlamentit parasheh që, në momentin kur Komisioni për financim dhe buxhet fillon debati për rishikimin e buxhetit, atëherë nuk mund të mbahet seancë plenare për shkak se e njëjta duhet të transmetohet drejtpërdrejtë në kanalin e tretë televiziv. Kështu, debati në Komisionin amë për buxhet zgjatë plotë 10 ditë, kurse pas kësaj rishikimi i buxhetit i kthehet e Qeverisë për plotësim eventual me ndonjë amendament nga deputetët. Pas kësaj, parlamenti cakton seancë plenare ku në rend dite vendoset… (më gjerësisht në numrin e nesërm të gazetës KOHA)