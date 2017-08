Zuckerberg po përgatitet të kandidojë për president

Themeluesi i rrjetit social Facebook, Mark Zuckerberg, dhe gruaja e tij Priscilla Chan, kanë punësuar ekspertin e analizave të publikut, Joel Benenson, i cili kishte punuar si këshilltar i lartë për Obaman dhe ishte kryestrategu i fushatës së Hillary Clinton në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016, transmeton gazetametro.net Kompania e Benenson do të kryejë hulumtime dhe kërkime të ndryshme në shërbim të fondacionit filantropik të Zuckerberg, ‘Iniciativa Chan – Zuckerberg’, shkruan Politico. Ky fondacion që ka për qëllim të ‘avancojë potencialin njerëzor dhe të promovojë barazinë’, mbështetet direkt nga paratë që çifti fiton nga Facebooku. Punësimi i Benenson tregon që Zuckerberg e ka marrë seriozisht këtë projekt, pasi kishte premtuar se do të dhurojë 45 miliardë dollarë për bamirësi. Në muajin janar, çifti punësoi edhe David Plouffe, që gjithashtu kishte qenë menaxher i fushatës së Obamas më 2008. Të gjitha këto punësime kanë bërë që emri i Zuckerberg të lakohet shumë si një prej pretendentëve për të qenë kandidat për President të SHBA-së më 2020. Ai u dha zjarr edhe më shumë këtyre spekulimeve kur zhvilloi një tur të vizitave nëpër shtete dhe biznese të ndryshme nëpër Amerikë, por vet e kishte mohuar se do të kandidonte për President. Megjithatë, këto punësime të njerëzve të lidhur me politikën mund të jenë fillimi i fundit të spekulimeve për garë presidenciale nga Zuckerberg, i cili edhe pse vetëm 33 vjeçar, është një prej njerëzve më të pasur në botë dhe gjithnjë ka treguar interesim për çështje sociale dhe probleme të tjera.