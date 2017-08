Zëvendëskryeministri Osmani takon Ministrin Saliji

Sot me rastin e anëtarësimit të Republikës së Maqedonisë në Agjencinë e të Drejtave Fundametale (FRA) të Bashkimit Evropian, në hapësirat e Ministrisë së Drejtësisë, u realizua takim mes zëvendëskryeministrit përgjegjës për çështje evropiane, Bujar Osmani dhe ministrit të Drejtësisë, Bilen Saliji. Para fillimit të takimit, zëvendëskryeministri Osmani dhe ministri Saliji kishin deklaratat e tyre para mediave.

“Anëtarësimi në këtë forum nuk është një ngjarje e izoluar që ndodhi përnjëherë, por është kulmi i një procesi të filluar qysh në vitin 2008, kur si shtet kërkuam edhe formalisht të bëhemi anëtar i kësaj agjencie prestigjioze. Ndërkohë, u ndeshëm me bllokada të shumta, por ja që përfundimisht e zhbllokuam procesin për t’u bërë pjesë e këtij institucioni të rëndësishëm evropian”, theksoi zëvendëskryeministri Osmani para fillimit të takimit, duke shtuar se kjo ngjarje tregon përkushtimin e Qeverisë për ta përafruar vendit drejt Bashkimit Evropian në të gjitha nivelet e mundshme.

Në vazhdim, Osmani vlerësoi anëtarësimin në Agjencinë për të Drejta Fundamentale të BE-së si hap të rëndësishëm nga ana e Bashkimit Evropian, e cila është drejt vizibilitetit të perspektivës evropiane të Republikës së Maqedonisë.

“Kjo aq më tepër po të kihet parasysh se aktualisht Republika e Maqedonisë është i vetmi vend kandidat për anëtarësim në BE që fiton të drejtën e pjesëmarrjes në punën e Agjencisë Evropiane të të Drejtave Fundamentale të Unionit”, shtoi Osmani.

Ministri i Drejtësisë, Bilen Saliji, theksoi se kyçja e Republikës së Maqedonisë në punën e këtij agjencioni si trup i vetëm e cila merret me respektimin e të drejtave të njeriut në Bashkimin Evropian, korrespondon me procesin euro-integrues të Qeverisë dhe aktivitetet e harmonizimit të legjislacionit të Maqedonisë me atë evropian.Në këtë mënyrë, Republika e Maqedonisë, si vendi i vetëm nga vendet kandidate për anëtarësim, do të ketë këqyrje të drejtpërdrejtë në punën e Agjencisë dhe mundësi që standardet dhe praktikat evropiane t`i transferon në kornizën vendase legjislative dhe institucionale”, deklaroi Saliji.

Ai shtoi se, pjesa më e madhe e detyrimeve financiare të Republikës së Maqedonisë për anëtarësim në agjencion janë siguruar si grante nëpërmjet IPA-s nga ana e Sekretariatit për Çështje Evropiane, ndërkaq pjesa tjetër prej 20% do ta sigurojë Ministria e Drejtësisë.