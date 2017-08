Zbulohet një peshk që ka çuditur botën me madhësinë (FOTO)

Oqeanet fshehin shumë mistere në thellësitë e tyre, mistere të cilat njeriu nganjëherë as s’mund t’i imagjinojë. Kësaj radhe është zbuluar një peshk i ri në Zelandën e Re, me madhësinë e tij të gjithë kanë mbetur të mahnitur. Shkencëtarët kanë zbuluar një AND të re në këtë peshk. Ky peshk peshon 2 tonë dhe është i gjatë 3 metra e gjysmë.