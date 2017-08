Zbulohet metoda e re për të shpëtuar fëmijët nga pedofilët!

Lodrat erotike mendohet të jenë metoda e re që të trajtojnë pedofilët për tu larguar nga fëmijët. Një organizatë bamirëse për trajtimin e çështjeve seksuale thotë se krijimi i kukullave si fëmijë do përdoret në ambiente të veçanta për personat që kryejnë sulme seksuale duke u bazuar në ligj. Themeluesja Juliet Grayson ka treguar se ky do të ishte menaxhimi i duhur për pedofilët që të mos abuzojnë te fëmijët. Studimi që ka bërë me grupin e saj ka treguar se kjo strategji është e rrezikshme, por ia vlen për tu provuar. Autoritetet kanë raportuar disa raste të importimit së kukullave të seksit që kushtojnë mijëra dollarë, në të shumtat e rasteve janë prodhuar në Kinë dhe Hong Kong. Nuk dihet akoma nëse shteti do e lejojë prodhimin e kukullave të seksit me pamjen e fëmijëve për të parandaluar rastet e abuzimeve seksuale.