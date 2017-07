Zaev-Pens: Mbështetje e SHBA-së për reformat dhe aspiratat euroatlantike

Kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev mbrëmë ka biseduar në telefon me nënpresidentin e SHBA-së, Majk Pens. Në kumtesën e Shtëpisë së Bardhë që e publikoi Pens në profilin e tij në Tuiter, thuhet se nënpresidenti amerikan ia ka uruar Zaevit zgjedhjen për kryeministër dhe e ka përsëritur mbështetjen e SHBA-së për reformat dhe aspiratat euroatlantike të Maqedonisë.

“Në emër të presidentit Donald Tramp, nënpresidenti Pens e uroi Zaevin për marrjen e detyrës së kryeministrit më 31 maj. Nënpresidenti e nënvizoi mbështetjen e vazhdueshme të SHBA-së ndaj aspiratave euroatlantike të Maqedonisë dhe e inkurajoi Zaevin t’u japë prioritet reformave të cilat do të mundësojnë përparim të Maqedonisë në atë rrugë. Nënpresidenti Pens theksoi edhe se e pret me padurim takimin me Zaevin dhe liderët e rajonit të BAllkanit Perëndimor në Samitin e Kartës së Adriatikut që do të mbahet më 2 gusht në Podgoricë, Mal të Zi”, ceket në kumtesën nga Shtëpia e Bardhë. Maqedonia si kryesuese aktuale me Kartën e Adriatikut, së bashku me Malin e Zi, do të jetë nikoqire e takimit të ardhshëm të liderëve të vendeve anëtare me nënpresidentin amerikan Majk Pens në Podgoricë.