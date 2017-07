Kryeministri Zoran Zaev sot ka paralajmëruar se Qeveria do ta miratojë Ligjin për gjuhët para zgjedhjeve lokale, njofton gazeta KOHA. Sipas tij, me miratimin këtij Ligji nuk do të humben votat as të qytetarëve maqedonas dhe as të atyre shqiptarë. Ai këto komente i bëri para takimit me Lidhjen e odave ekonomike, ndërsa theksoi se secili ka të drejtë në barabarësi në shoqëri dhe ta ndjejë Maqedoninë si të veten.