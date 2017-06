Xhihadistët nga Zvicra, kryesojnë boshnjakët

Një hulumtim i realizuar nga Tagesanzeiger.ch/Newsnet, i cili sipas autorëve ka kërkuar mbi dy vjet punë, është kurorëzuar me një “hartë” të xhihadistëve të Zvicrës. Aty ofrohen të dhëna mbi prejardhjen etnike, pastaj atë rajonal brenda Zvicrës të atyre që i janë bashkuar ISIS-it, moshën, gjininë, mënyrën e radikalizimit dhe rekrutimit etj. Nga Zvicra në xhihad deri tani kanë shkuar 72 persona. 25 prej tyre kanë pasaportë zvicerane ndërsa 8 nuk kanë prejardhje të huaj, transmeton albinfo.ch. Këta të fundit pra janë zviceranë autoktonë, që janë konvertuar në islam. Në numrin e përgjithshëm, të huajt me prejardhje nga Ballkani janë dukshëm më të përfaqësuar, gjë që edhe kuptohet pasi që ballkanasit përbëjnë numrin më të madh të rreth 350 mijë myslimanëve të Zvicrës. Pas tyre vijnë arabët nga Afrika e Veriut dhe më tutje kurdët, turqit, italianët dhe somalezët. Është interesante se në “hartën” që tregon prejardhjen e xhihadistëve të Zvicrës, boshnjakët janë bindshëm të parët. Kjo, mund të shpjegohet, vazhdon gazeta, me faktin se në luftën e Bosnjës për herë të parë në truallin evropian kanë marrë pjesë edhe xhihadistë të huaj, para së gjithash, arabë. Pas luftës, salafistët kishin ngritur atje fshatra dhe enklava të tyret, përcjell albinfo.ch. Dhe, këto “emirate” të vogla boshnjake pastaj janë dalluar si vatra të radikalizimit dhe të rekrutimit për xhihad, me një rreze ndikimi deri në Zvicër. Këtë e dëshmon edhe fakti se ndër të parët, që, pas shpërthimit të revolucionit sirian në vitin 2011 udhëtuan drejt zonës së krizës ishin një grup i tërë shtetasish të Bosnjës nga Zvicra, të cilët kishin lidhje me ekstremistët boshnjakë në botë. Më tutje artikulli bën përllogaritjen e pjesëmarrjes në xhihad të myslimanëve me qëndrim në Zvicër. Nga 350 mijë myslimanë sa jetojnë aty, Zvicra ka më tre herë më pak xhihadistë se sa për shembull Belgjika, transmeton albinfo.ch. Ndërsa, krahasuar me vende si Kosova, Serbia dhe Maqedonia, natyrisht, prania e xhihadistëve nga Zvicra është edhe shumë më e ulët. Është interesante ndërkaq, se pjesëmarrja e xhihadistëve në popullatën e Shqipërisë dhe të Bosnjës është më e ulët se ajo në Zvicër!