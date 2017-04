 VETERAN, fshati ku banorët janë ish-heronj lufte (FOTO)

Një fshat i veçantë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka krijuar hapësira me kushte shtëpiake të nevojshme pë banim për ish heronjtë e luftës. Projekti i Komunitetit të Veteranëve në Kansas të SHBA-së, ka hedhur hapa seriozë për të përmirësuar jetën e heronjve amerikanë të luftës. Falë donacioneve bujare nga anëtarët e këtij komunitetit, shoqata ka ndërtuar fshatin Veteran, ku janë ngritur shtëpi të vogla për veteranët e pastrehë dhe që ata mund të jetojnë aty pa asnjë pagesë. Fshati përfshin 50 shtëpi individuale. Banorët janë të pajisur me ushqim dhe të gjitha nevojat e tjera, kanë ndjenjën e privatësisë, sigurisë dhe stabilitetit. Projekti i Komunitetit të Veteranëve të Luftës, është krijuar nën moton ‘veteranët ndihmojnë veteranët” dhe ka udhëhequr shumë projekte që kanë të bëjnë me luftën ndaj varfërisë dhe mungesës së strehimit të veteranëve.