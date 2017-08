Vetëm një në 562 persona gjen shpirtin e tij binjak

Dashuria është me të vërtetë një lojë numrash. Shanset për të gjetur personin e duhur, në qoftë se i lihet rastësisë së një dite çfarëdo, është një në 562. Të dhënat vijnë nga një studim i kryer në Britaninë e Madhe, në Universitetin e Bathit që ka llogaritur mundësitë për “t’u dashuruar” me ndihmën e ekspertit në matematikë, Rachel Riley. Studiuesit, siç shpjegon ‘Daily Mail online’, i kanë bazuar llogaritjet e tyre mbi 18 faktorë kyç, mes të cilëve statusi, mosha e dëshiruar, tërheqja fizike dhe lidhjet. Kështu, është zbuluar që vetëm 84.440 persona në Mbretërinë e Bashkuar i plotësojnë nevojat romantike të personit në një mesatare me një popullsi të rritur me mbi 47 milionë. Kjo barazohet me një person në 562 të tillë. Gjëja pozitive është se mund të bëhet diçka për të rritur mundësinë për të gjetur personin e duhur: për shembull duke folur me dikë në palestër rrit mundësinë me 15% për “takime dashurore”, të shijosh një pije pas punës me 16%, të kontaktosh me faqet online të takimeve, 17%. Një e dhënë që ndonjëherë mund të duket e papritur, sepse zakonisht mendohet që është më e vështirë të gjesh dashurinë kur plakesh dhe grupmosha me shanset më të mira është kjo mes 65 -74 vjeç, që ka një propabilitet mbi 304 për të gjetur personin e duhur, ndërkohë që më të rinjtë duket të jenë më të “penalizuar” me një mundësi mbi 1024.