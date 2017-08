Veseli nuk është kandidati final për kryeparlamentar

Nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka zbuluar se Kadri Veseli nuk është kandidati final i PAN-it për kryetar të Kuvendit. Sipas Krasniqit, përkundër faktit se Veseli është kandidati më i përshtatshëm për këtë pozitë, vetëm të enjten do të merret vesh kush nga koalicioni PAN do të kandidohet. Megjithatë, ai ka thënë se cilido që do të jetë kandidati i PAN-it, ai do të votohet për kryetar të Kuvendit. “Nuk e thash që Kadri Veseli do të jetë kandidati ynë final, megjithëse është i duhuri dhe ka mbështetjen e plotë të PDK-së. Ne shpresojmë që të jetë ai mirëpo në politik asnjëherë nuk i dihet. Megjithatë, nesër do të konstituohet Kuvendi dhe kandidati i PAN-it do të zgjidhet për kryetar, këtë ua garantoj”, ka thënë Krasniqi.