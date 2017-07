Vdekjeprurës dhe kurues në të njëjtën kohë

Shkencëtarët kanë zbuluar se një peptid (aminoacid) në helmin e gjarprit mamba që mund të luftojë sëmundjen policistike të veshkave. Kjo sëmundje shkakton ciste të mbushura me lëngje, të cilat mund të dëmtojnë veshkat duke çuar deri në mosfunksionimin e tyre. Por kur shkencëtarët testuan tek minjtë peptidin e gjarprit, cistet u pakësuan me 47%, një zbulim i cili mund të çonte në një terapi të re për trajtimin e kësaj sëmundjeje edhe tek njerëzit. Sëmundja policistike e veshkave është një çrregullim genetik që shkakton probleme të veshkave duke bërë të formohen ciste të mbushura me lëngje.

Për të kryer këtë studim, shkencëtarët kanë përzgjedhur një peptid të quajtur mambakaretin-1, i cili njihet si stimulues në bllokimin e receptorëve të qelizave. Ata ia injektuan peptidin gjashtë minjve, të cilët ishin gjenetikisht të ndërtuar në mënyrë të tillë për të mbartur sëmundjen 99 ditë.