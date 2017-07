Vazhdon debati kuvendor për ribalancin e Buxhetit

Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, në Komisionin amë për financim dhe buxhet sot duhet të vazhdojë debati për ribalancin e buxhetit të propozuar nga Qeveria. Debati filloi të hënën kur ministri i Financave e elaboroi ribalancin e propozuar. Gjatë debatit të deritanishëm nga shumica dhanë mbështetje, ndërsa opozita vlerësoi se ribalanci është antireformues dhe se shkurtohen mjetet për investimet kapitale në llogari të punësimeve partiake.

Qëllim kryesor i ribalancit, siç elaboroi ministri i Financave Dragan Tevdovski, është që t’i zvogëlojë shpenzimet joproduktive dhe të sigurojë hapësirë për realizim të politikave të qeverisë së re. Të ardhurat e përgjithshme në gjashtë muajt e parë janë 86,4 miliardë denarë që është 46 për qind në krahasim me të planifikuarën, ndërsa të dalurat janë 94,6 miliardë denarë. Në anën e shpenzimeve ulje serioze ka tek shpenzimet për mallra dhe shërbime të cilët janë shkurtuar për 2 miliardë denarë në krahasim me projeksionin inicues. Me ribalancin, siç tha, janë planifikuar 23,4 miliardë denarë për të dalura kapitale dhe për shkak të realizimit të ulët në gjysmën e parë të vitit është realizuar zvogëlim tek projektet të cilët kanë dinamikë të ngadalësuar të realizimit. Rritja e ekonomisë me ribalancimin është reviduar në 2,2 për qind për sivjet, ndërsa deficiti buxhetor është projektuar në 2,9 për qind nga BPV-ja.