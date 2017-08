“Variety” i ndan çmim Rita Orës

Këngëtarja e mirënjohur, Rita Ora është shpërblyer me një çmim nga revista amerikane Variety për punën e saj të jashtëzakonshme filantropike. “Rita Ora, 26 vjeç, ylli i popit dhe ikona e modës, ka fituar këtë vit çmimin ‘Variety + H&M Conscious’ për punën e jashtëzakonshme filantropike, e cila ka qenë e përfshirë në organizata bamirësie prej vitesh”, thuhet në shkrimin e kësaj reviste, transmeton Koha.net. Kauza e fundit në të cilën ajo ishte e përfshirë në divizionin britanik të Kryqit të Kuq, që ndihmoi në rehabilitimin e atyre që u prekën nga katastrofa në zjarrin që kishte shpërthyer në “Grenfell Tower” në qershor. Dhe kjo ishte një çështje e përzemërt për të, dhe bamirësia ishte zgjedhje e saj, fondi i ndihmave do të marrë donacion 10 mijë dollarë nga “Variety dhe H&M”. Ora, që kishte emigruar në Britani nga Kosova me familjen e saj kur ishte ende fëmijë, ishte rritur në lagjen ku ishte Grenfell Tower dhe kishte shokë që ishin prekur nga ky shpërthim i zjarrit, duke e bërë atë edhe më pasionante që t’i jepte vëmendje më të madhe kauzës. “Duke njohur këta njerëz, edhe fizikisht, është një gjë krejtësisht tjetër se sa vetëm të kem simpati për ta”, është shprehur Ora. Ajo gjithashtu ka thënë se, “nuk kam parë asnjëherë ndonjë komunitet të bashkohet aq shpejtë. Ishte e bukur të mendosh se ende ka shpresë të tillë në botë”. Rita Ora ka qenë pjesë e aktiviteteve të bamirësisë edhe më parë. Ajo ishte aktive me UNICEF-in për disa vjet, dhe Kosova e ka shpallur ambasadore nderi më 2015 për ndihmën që i ka dhënë vendit.