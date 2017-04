Vaksina që jep shpresë jete për kancerin e trurit

Sipas një raporti paraprak i një studimi të ri është zbuluar se, një terapi eksperimentale me vaksinë jep shpresë në trajtimin e njerëzve që vuajnë nga glioblastoma, sëmundje vdekjeprurëse e kancerit të trurit. Personat që diagnostifikohen me glioblastoma ndërrojnë jetë brenda 15 muajve nga momenti i diagnostifikimit. “Nga studimi i kryer 4 nga 11 pacientët mbijetuan më shumë se 5 vjet nga trajnimi me vaksinë dhe kimioterapi”, tha ekipi i studiuesve të Duke Cancer Insitute. “Ky është një studim i vogël, por kjo është vetëm një sekuencë e hulumtimeve klinike që kemi kryer për të shqyrtuar përdorimin e një imunoterapie, e cila në mënyrë specifike synon një proteinë në tumorin glioblastoma”, tha autori kryesor i studimit, Dr. Kristen Batich. Ndonëse nuk është një studim i kontrolluar dhe me efikasitet, rezultatet e mbijetesës ishin befasuese dhe ata sugjerojnë mundësinë që të kombinohet vaksina me një regjim më intensiv të kësaj kimioterapie, e cila do të promovojë një përfitim të fortë bashkëpunues, shtoi Batich. Pacientët morën nga një dozë të intensifikuar nga kimioterapia me drogë temozolomide, e ndjekur nga të paktën 6 injeksione vaksine. Trajtimet me vaksinë janë të mirë-toleruara, thanë studiuesit. Terapia e vaksinës synon cytomegalovirus ose CMV, proteina, të cilat janë të shumta, në tumoret glioblastoma, sipas autorëve të studimit. “Strategjia jonë është për të përfituar nga mangësia imune e shkaktuar nga regjimi Temozolomid”, u shpreh Batich. Kjo duket kundër intuitive, por kur limfocitet e pacientit janë të varfëruara është koha optimale për të prezantuar terapinë me vaksinë. Ajo në thelb i jep imunitet dhe rritet sulmi për tumorin”. Limfocitet janë qelizat e bardha të gjakut që formojnë sistemin imunitar të trupit. Autori më i lartë i studimit Dr. John Sampson tha se gjetjet mbështesin studimin e mëtejshëm të kësaj qasjeje në gjykimet më të mëdha klinike, përfundon Sampson, i cili është kryetar i neurokirurgjisë në Duke Cancer Insitute.