Vajza vuan nga infeksioni i tmerrshëm, prindërit tentojnë ta shërojnë përmes magjisë! (FOTO)

Këto janë imazhet shqetësuese të një vajze që pësoi një infeksion të tmerrshëm të fytyrës, pasi prindërit refuzuan t’i japin asaj trajtimin mjekësor, duke përzgjedhur atë të ‘magjisë së zezë’. Mjekët për dy javë rresht janë marrë me shërimin e bakterieve që po rriteshin në fytyrën e vajzës së vogël, pasi trajtimi nuk funksiononte. Pas dështimit së provave për shërimin e saj përmes magjisë së zezë, Tania nga India u desh t’i nënshtrohet trajtimit mjekësore. Magjia e zezë tradicionalisht i referohet përdorimit të fuqive mbinatyrore, që sipas mjekëve popullore mund të shërojë secilën sëmundje. Kjo formë e shërimit në Indi vazhdon të përdoret nga një numër i madh i njerëzve. Por në rastin e vajzës, mjeku nga sqaruar se shërimi i saj është gjetur përmes antibiotikëve. “Për shkak të mungesës së trajtimit mjekësor, varfërisë dhe tabuve sociale brenda komunitetit fisnor, gjendja e fëmijët është përkeqësuar”, ka thënë mjeku që shëroi vajzën. Ai ka sqaruar se prindërit kanë humbur duke u përpjekur që të shërojnë vajzën përmes magjisë së zezë, duke i dhënë kohë sëmundjet që të zgjerohet në masë edhe më të madhe. Sipas tyre infeksioni me të cilin ishte prekur vajza, do të mund të shërohej që në fazën e parë.