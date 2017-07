Ushqimi të cilin nuk e duron pankreasi

Dieta të cilin do t’ua përcaktojë mjeku nëse vjen deri inflamacioni i pankreasit është shumë e rreptë, ndërsa pasojat e mosmbajtjes janë edhe më problematike. Ushqimi luan rol të rëndësishëm në zhvillimin e kushteve që mund ta dëmtojnë pankreasin.

ALERGJENËT. Në Universitetin Maryland Medical Center kanë konkluduar që alergjenët rrisin rrezikun nga zhvillimi i problemeve me pankreas. Alergjenë mund të jenë qumështi, djathi, vezët dhe produkte të tjera qumështore, si edhe ushqimet, të cilave u janë shtuar aditivët kimikë dhe konservansët, gruri, misri dhe soja.

TRANSYNDYRAT DHE YNDYRAT NË PËRGJITHËSI. Ushqimet e përpunuara industrialisht të pasura me acidet transyndyrore (margarinë, ushqimet e fërguara në vajra bimore dhe ëmbëlsirat) mund të çojnë deri te zhvillimi i gurëve të tëmthit. Një nga shkaqet kryesore të pankreatitit është kur guri i tëmthit bllokohet në tëmth dhe bllokon kanalin i cili liron enzimat e nevojshme për përpunim adekuat të ushqimit. Duheni ta reduktoni sasinë e mishit të përpunuar të kuq dhe në vend të kësaj proteinat t’i merrni nga burimet joyndyrore, siç janë peshku dhe fasulet. Duhet të reduktohen, dhe nëse është e mundshme të përjashtohet komplet ushqimi i përpunuar, i pjekur dhe ushqimi i fërguar me vajra të pashëndetshme.

SHEQERI. Përmbahuni të mos e teproni me ushqim të ëmbël, ëmbëlsirat dhe drithërat për kafjall, të cilat janë të mbushura me sheqer, transmeton telegrafi. Në MayoClinic.com paralajmërojnë që nëse nuk e ndërroni ushqimin, simptomat kronike të pankreatitis mund të zhvillohen në kancerin e pankreasit. Përveç kësaj, shumë ushqime të pasura me sheqer po ashtu përmbajnë sasi të mëdha të yndyrave, çka është kërcënim edhe më i madh.

NGRËNIA E TEPËRT. Përveç që është mirë të reduktohet sasia e yndyrave të ngopura dhe transyndyrave nga ushqimi, duhet ta reduktoni edhe sasinë e përgjithshme të ushqimit që konsumoni. Ngrënia e tepërt ngarkon pankreasin, çka çon deri në dëmtime dhe pankreatitis. Përveç kësaj, trashja është edhe faktor i rrezikut për pankreatitis. Reduktimi i konsumit të yndyrave dhe shpenzimi i përgjithshëm i kalorive janë të mira edhe për pankreasin, por edhe për organet tjera.