Ura që zhduket nën ujë (FOTO)

Gjatë gjithë historisë së botës tonë të bukur, ata kanë krijuar tashmë kaq shumë projekte të mahnitshme arkitektonike. Ndonjëherë pyes veten se si mendja e njeriut arriti gjithë këtë? Kjo është ura Oresund, e cila lidh kryeqytetin e Danimarkës, Kopenhagë me qytetin suedez Malmo. Pamundësia e këtij krijimi është fakti se një pjesë e urës thjesht zhduket nën ujë. Paramendoni sikur jeni duke udhëtuar në urë me makinën tuaj dhe papritmas ju e gjeni veten nën ujë! Në fakt, nuk ka nevojë për t’u shqetësuar, ju jeni vetëm në një tunel nënujor. Por përmasat e kësaj pune janë me të vërtetë mbresëlënëse… Ura u hap më 1 korrik të vitit 2000.