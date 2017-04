United ofron Rooney tek Evertoni për të marrë Lukaku

Manchester United kërkon të marrë sulmuesin e ri belg Romelu Lukaku dhe për të fituar konkurrencën e madhe që është përreth tij është gati të bëjë një lëvizje të papritur në merkaton e verës. Trajneri portugez Jose Mourinho do të lërë të lirë sulmuesin veteran Wayne Rooney për t’u rikthyer tek Evertoni, skuadra ku dhe nisi karrierën e tij (ka luajtur në sezonet 2002-2004, realizoi 15 gola në 67 ndeshje). Rooney do të futet si “ofertë” në marrëveshjen që United dhe Everton do të bëjnë gjatë verës së ardhshme për të bërë të mundur transferimin e Lukaku te “djajtë e kuq”.

Lajmin e kanë konfirmuar sot mediat britanike, që shtojnë se sulmuesi 31-vjeçar, që pjesën më të madhe të karrierës e kaloi me United, nuk preferon të shkojë në Kinë edhe pse i kanë ofruar një kontratë shumë herë më të mirë. Rooney do të ketë mundësi të luajë si titullar me Everton, ndërsa te Manchester United aktivizohet me hope. Ai ka ruajtur kujtime të mira të fansat, ndërkohë që Lukaku ka konfirmuar prej kohësh se nuk do të rinovojë dhe synon të luajë me një ekip të madh. Mourinho e vlerëson shumë 23-vjeçarin belg dhe është gati ta afrojë tek United, duke krijuar një dyshe sulmuese ëndrrash me Zlatan Ibrahimovic.