UEFA “godet” klubet e mëdha

E ardhmja e futbollit evropian vendoset në Helsinki. Dje dhe sot është mbledhur Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s, i cili do të vendosë se cilën vijë do ta marrë pas zgjedhjeve të presidentit Ceferin në shtator. Për herë të parë në mbledhjen që u mbajt në Nyon të Zvicrës janë ftuar edhe vetë futbollistët, të cilët janë përballur sy më sy me kreun e ri të UEFA-s. Gjithashtu, mediet e huaja shkruajnë se në këtë mbledhje është diskutuar për shumë çështje, që përfshijnë federatat e vogla dhe të mëdha. Presidenti Ceferin po e mendon një zgjidhje për klubet e vogla, duke u ndihmuar atyre. Gjithashtu, slloveni po planifikon një “taksë luksoze”, një limitim të numrit të lojtarëve në ekipe dhe një sistem të transferimeve më korrekt, e cila e eviton fokusimin e madh të talenteve në pak klube, në ato të mëdha.