U vra dhe u copëtua, vëllai: Motra më poshtëronte (FOTO) Krimi tronditës ndodhi në 14 gusht, ku lidhur me të, i dyshuari e mbyti të motrën Nicoletta Diotallevi me një rrip pantallonash dhe më pas ia copëtoi trupin me dy sharrë dhe një thikë të madhe