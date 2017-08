U kthye nga lufta, i bie “tavani mbi kokë” kur mëson se gruaja e kishte tradhtuar me 60 burra

Malcom Jeremy është një ushtar amerikan që ka jetuar një nga tregimet më të këqija të dashurisë: gruaja e tij e mashtroi atë me 60 burra për një vit, teksa ai po bënte punën e tij jashtë shtetit. Ushtari i quajtur Malcom, po bënte detyrën e tij ndaj Shteteve të Bashkuara, ai kontrollonte fotografinë e nuses së tij të bukur çdo mëngjes. Me të vërtetë e donte dhe shpresonte që muajt do të fluturonin për ta marrë me vete dhe për të jetuar, ashtu siç kishte ëndërruar. Ushtari ishte i sigurt se ishte gruaja e jetës së tij, nëna e fëmijëve të tij, gruaja e tij e përjetshme. Pas 12 muajve, ishte koha për të shkuar në shtëpi. Malcom u prit nga familja e tij dhe pas përqafimeve të emocioneve, nëna e ushtarit kërkoi vetëm disa kohë për të folur me djalin e tij. Sipas mediave britanike The Mirror, kjo ishte biseda e tyre:

“Malcom … e kemi parë gruan tënde me burra të tjerë në shtëpi. Ne s’kishim dashur ta themi më parë, se ishe në luftë dhe kishim frikë…” Ushtari shikoi nënën e tij të shkatërruar.

“A po thua se gruaja ime më mashtroi?”, e pyeti ai.

“Unë kam frikë kështu, Malcolm. Unë kam frikë kështu”, i është përgjigjur ajo.

Malcom nuk mund t’i besonte këto fjalë dhe u përball me Melissën, gruan e tij. Gruaja fillimisht mohoi gjithçka dhe pretendoi se njeriu me të cilin e panë atë ishte miku i saj homoseksual. Kjo përgjigje nuk ishte bindëse për ushtarin, i cili pa se dyshimi dhe gënjeshtrat përfunduan historinë e tyre të dashurisë. Gjithçka përfundoi ditë më vonë, kur Melissa rrëfeu se ajo ishte shtatzënë! Melissa pranoi se në raste të përsëritura ajo ishte e pabesë ndaj Malcom, me të paktën 60 meshkuj. Këto fjalë thyen zemrën e ushtarit, i cili vendosi ta padisë atë për të mbajtur të gjitha mallrat që i kishte blerë.