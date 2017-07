Tetovë, në afatin e parë u pranuan 866 nxënës

Urim HASIPI

Tetovë, 2 korrik – Në afatin e parë të regjistrimeve në shkollat e Mesme të Tetovës gjithsej janë pranuar 866 nxënës, ndërsa kanë konkurruar 1481 nxënës. Në afatin e qershor gjithsej ka pasur 2908 vende të lira, shkruan gazeta KOHA. Në paralelet me mësim në gjuhën shqipe, më së shumti interesim semimaturantët treguan për shkollën e mesme të mjekësisë, ku u paraqitën 561 nxënës, kurse u pranuan 265 nxënës. Në këtë shkollë u plotësuan vendet në drejtimin e kozmetikës dhe në drejtimin e ri për përkujdesës. Vende të lira ka në te gjitha drejtimet tjera.

“Vlen të theksohet qe nuk do te ketë ulje të kritereve të pranimit në paraqitjen e dytë dhe do të pranohen vetëm ata nxënës që i posedojnë pikat e nevojshme. Pas shkollës së mjekësisë, interesim më të madh semimaturantët kanë treguar për gjimnazet e qytetit, ku janë paraqitur 348 nxënës, kurse janë pranuar 233 nxënës. Po ashtu edhe në dy gjimnazet e qytetit nuk do të kemi ulje të kritereve të regjistrimit, me qëllim të ngritjes së cilësisë së arsimit. Kjo politikë regjistruese në katër vitet e fundit, dukshëm ndikoi në cilësinë arsimore çka mund të vërehet me numrin e çmimeve të fituara në garat rajonale, shtetërore dhe ndërkombëtare”, deklaroi Ahmed Qazimi, udhëheqës i Sektorit për arsim në Komunën e Tetovës.

Më tej ai njoftoi se vende të lira ka edhe në shkollën e mesme ekonomike dhe është rritur interesimi për në shkollat profesionale. “Në shkollën e mesme ekonomike, në afatin e parë, në të dy drejtimet u paraqitën 68 nxënës dhe ka akoma vende të lira për t’u regjistruar në to. Në të dy shkollat tjera profesionale, në afatin e parë u paraqitën 192 nxënës. Këtu na gëzon fakti që kemi të interesuar dhe të regjistruar nxënës në të gjitha 17 profilet arsimore. Respektimi i kritereve të regjistrimi, dukshëm shtoi interesimin për shkollat e mesme profesionale. I gjithë ky proces bëhet konform kërkesave të ekonomisë dhe biznesit në rajon, më ç`rast nxënësit pas përfundimit të arsimit të mesëm, janë të gatshëm të kyçen në tregun e punës. Po ashtu edhe në gjimnazin e sportit në afatin e parë u plotësuan vendet e parapara ne konkurs”, tha Ahmeti.

Në afatin e dytë ka ende vende të lira, por gjithnjë sipas të dhënave të sektorit për arsim, nxënësit e shkëlqyeshëm do të kahëzohen për në gjimnaze, ekonomi dhe mjekësi, kurse nxënësit me nota më të dobëta do të drejtohen për në shkollat profesionale.

“Nuk do mundet nxënësi me 3-sha te regjistrohet në gjimnaz apo në drejtimet mjekësore në mjekësi. Nxënësit e shkëlqyeshëm do akomodohen në gjimnazet dhe në mjekësi, shkëlqyeshëm dhe shumë mirë në ekonomi, mirë dhe mjaftueshëm dhe të tjerë të interesuar në shkollat e mesme profesionale”, theksoi ai. Me këtë edhe njëherë vërtetohet se pjesa më e madhe e nxënësve në afatin e parë drejtohen për në shkollat e përgjithshme, kurse në afatet tjera në shkollat profesionale që është një dukuri që përsëritet çdo vit.

© Gazeta KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara