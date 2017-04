Tetovari humb jetën në aksident

Aleksandar D, 40 vjeçar nga Tetova, mëngjesin e së dielës ka humbur jetën në një aksident trafiku që ka ndodhur në autostradën Shkup-Tetovë, afër pompës së benzinës “Shtatë vëllezërit”, njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë. Sipas MPB-së, vetura BMW, me targa të Shkupit, e drejtuar nga 40 vjeçari nga Tetova, ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga me ç`rast ai ka mbetur I vdekur në vendngjarje. Pas hetimeve në vendin e ngjarjes, mjeku mjekësisë ligjore ka konstatuar vdekjen e tij dhe me urdhër të prokurorit publik trupi i tij i është dorëzuar të ndjerit për obduksion.