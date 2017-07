Tesla prezanton Model 3, gati për prodhim masiv (FOTO)

Elon Musk publikoi pamjet e para te makinës elektrike te Tesla-s, Model 3 pas daljes se saj nga linja e prodhimit. bashkëthemeluesi i kompanisë, njëkohësisht shef ekzekutiv i saj, e nxori në “Twitter” foton e automjetit luksoz që pritet prej muajsh me interes te madh. Për një firme si kjo, aktiviteti i së cilës është fokusuar më së shumti tek makinat luksoze më vlerë 90.000 dollarë e lart, Model 3 është e para me destinacion tregun e gjerë. 30 pronaret fillestarë do të ulen në karrigen e shoferit në 28 korrik, e paskësaj, makina 5 vendeshe do te jete e disponueshme për të gjithë me një çmim baze prej $35,000 dollarë, gati gjysma e modelit më të lirë të Tesla-s. Momentalisht, prodhimi do të jetë i kufizuar megjithatë duke nisur nga dhjetori, kompania do të nxjerrë 20.000 makina të këtij lloji çdo muaj. Çmimi e bën këtë Model 3 mjaft joshës për konsumatorët, por jo vetëm ai. Makina ka një dizajn te shkëlqyer, e sipas Musk, shpejtësinë e 100 km në orë nga zeroja ajo e arrin në më pak se 6 sekonda. Miliarderi sqaroi gjithashtu se një flotë e re kamionësh të shërbimit të lëvizshëm do të ndihmojë konsumatorët që janë larg qendrave te specializuara teksa kompania planifikon t’i dyfishojë pikat e karikimit nëpër botë duke i çuar ne 10.000 deri nga fundi i këtij viti e akoma me shume në 2018-tën.