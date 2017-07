Tesla Model 3 do prodhohet para parashikimit (FOTO)

Tesla Model 3 do prodhohet para parashikimit (FOTO)

Tesla sapo ka bërë të lumtur ata që kanë rezervuar për të blerë Model 3, dhe janë rreth 400 mijë të tillë, duke konfirmuar edhe datën e zyrtare të prodhimit të mjetit të shumëpritur. Elon Musk, kreu i Tesla tha se “ka kaluar të gjitha kërkesat rregullatore” dhe tashmë pritet që modeli i parë i Model 3 të premten. Kjo do të thotë se prodhimi i saj do të nisë dy javë më herët se sa ishte parashikuar, teksa më herët Tesla tha se do të përditësojë planet e prodhimit pasi kishte marrë më shumë rezervime sa priste. “Model 3 i kaloi të gjitha kërkesat rregullatore për produktin dy javë para programimit. Mezi presim të dalë numri i parë të premten.