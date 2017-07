Tërshëra, drithi magjik për stinën e verës

Nëse do t’u thuhej shqiptarëve para viteve 90’ se tërshëra do të konsumohej masivisht, madje do të ishte shumë e kërkuar për proteinat e saj, vështirë se do ta besonin.

KA EFEKT PASTRUES. Tërshëra përmban sasi të bollshme amino acidesh dhe stimulon mëlçinë të prodhojë lektinën që ndihmon në pastrimin e plotë të trupit nga toksinat.

ALEAT I ZEMRËS. Studimet kanë treguar që tërshëra është aleat i enëve të gjakut. Fibrat e saj transformohen në një armë të fuqishme kundër yndyrnave që mblidhen në to e si rrjedhojë shkaktojnë probleme me zemrën dhe rrisin nivelin e kolesterolit etj.

UL NIVELIN E SHEQERIT NË GJAK. Ja një lajm i mirë për ata që vuajnë nga diabeti. Tërshëra duhet të jetë patjetër pjesë e ushqimit tuaj. Një studim i Universitetit të Heidelbergut në Gjermani tregoi që konsumimi i tërshërës ul ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak për ata që vuajnë nga Diabeti i Tipit2. Tërshëra që përmban fibra dhe karbohidrate të shëndetshme tretet më gjatë se sa ushqimet e tjera me karbohidrate të thjeshta. Ngadalësia në tretje e mban sheqerin në gjak në nivele optimale. Mban nën kontroll tensionin e lartë. Tërshëra e pakriposur është përshkruar si një super ushqim për të luftuar tensionin e lartë. Studimet kanë treguar se njerëzit që kanë probleme me tensionin duhet të konsumojnë tërshërë rregullisht shkruan agroweb.org.

NDIHMON ME TRETJEN. Tërshëra është një burim mjaft i mirë fibrash e si rrjedhoje ndihmon që zorrët të kryejnë funksionin e tyre më së miri. Sistemi tretës stimulohet mjaftueshëm duke lejuar që ushqimi të kalojë pa problem nëpër organet tretëse. Në botë numërohen qindra lloje të njohura të kësaj bime, por vetëm tërshëra e tipit Avena Sativa përdoret masivisht, veçanërisht edhe në mjekësi. Tërshëra është mjaft e ushqyeshme dhe e dobishme. Ajo të ndihmon me pagjumësinë, rrit imunitetin dhe eliminon bakteret në trup. Për më tepër, tërshëra është një burim i pashtershëm proteinash, gjë që e bën atë një domosdoshmëri për personat që stërviten. Tërshëra është një antioksidant i vërtetë. Shtoji tërshërë mëngjesit tend, sepse pa një shëndet të mirë nuk mund ta shijosh jetën.