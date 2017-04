Teoritë konspirative serbe: Shqiptarët po përgatiten për luftë

Mediat serbe vazhdojnë t’i fryjnë zjarrit të luftës me teori konspirative dhe artikuj për kinse organizimin dhe armatosjen e shqiptarëve në Kosovë, por edhe në vendet përreth. Gazeta serbe “Alo” shkruan se “në territorin e Kosovës, Maqedonisë dhe Shqipërisë po bëhet mobilizimi dhe stërvitja e fshehtë e ekstremistëve shqiptarë dhe anëtarëve të organizatës AKSH, transmeton Telegrafi. Sipas burimeve të kësaj gazete anëtarët e organizatës AKSH (Armata Kombëtare Shqiptare) janë të armatosur deri në dhëmbë, kurse stërvitjen e njësiteve të tyre e bëjnë natën në vende të fshehura mirë. Analisti serb Sasha Borojeviq, konfirmon se në territorin e Kosovës, Maqedonisë dhe Shqipërisë po bëhet një mobilizim i fshehtë. “Javën e fundit është duke u kryer stërvitje e natës dhe përgatitja e ‘terroristëve, pjesëtarë të AKSH’. Vlen të theksohet se përfaqësuesit e administratës ndërkombëtare në Kosovë, nga vitin 1999 e deri më sot asnjëherë nuk e kanë çarmatosur ish-UÇK-në, as nuk kanë vënë në kontroll armatimin. Pjesa më e madhe e këtij armatimi vazhdon të jetë në duart e ish pjesëtarëve të UÇK-së. Krejt kjo tregon se shqiptarët nuk kanë hequr dorë nga krijimi i ‘Shqipërisë së Madhe’ dhe se nuk do të zgjedhin mjete për realizimin e këtij qëllimi…”, ka thënë Borojeviq, përcjell Telegrafi. Sipas tij, në Kosova ka mbi 800 mijë armë ilegale dhe mbi një milion granata dore. Analisti serb parashikon një kaos të madh në Maqedoni. “Edi Rama me këshilltarin e tij për media po përgatit një masakër në Maqedoni, për të cilin do t’i fajësojë partitë pro-serbe, që do të jetë edhe si shkas për domino efekt të konfliktit në tërë Ballkanin”, thotë analisti serb. Madje analisti serb shkon edhe më larg duke cituar një anëtar të AKSH-së, i cili, sipas tij thotë se “NATO është mike e AKSH” dhe se AKSH gëzon përkrahjen e pjesës më të madhe të banorëve në të gjitha viset e Kosovës.