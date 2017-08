Telegrami fatal i Herman Gëringut për Hitlerin

Herman Gëringu ishte një prej këshilltarëve më të besuar të Adolf Hitlerit, dhe në qershor 1941, Fyhreri nxori një dekret ku thuhej që, nëse ai vetë humbiste aftësinë për të udhëhequr, ose nëse vritej, kontrollin do e merrte Gëringu. Por teksa lufta zgjatej, Hitleri u bë gjithnjë e më dyshues ndaj Gëringut, i nxitur edhe prej armikut të tij, Martin Borman. Ndërkohë që Hitleri rrethohej prej këshilltarësh në bunkerin e tij, dhe trupat sovjetike shtrëngonin rrethimin, Gëringu ishte mbyllur në qytetin e Bershtesgadenit në Alpet Bavareze, 800 kilometra më në jug.

Në orën 12:56 të 23 prillit 1945, Gëringu i dërgoi një telegram të fshehtë Hitlerit:

Fyhreri im: Gjenerali Koller më bëri sot një përshkrim mbi bazën e komunikimit të tij me Kolonel Gjeneralin Jodl dhe Gjeneralin Kristian, sipas të cilëve ju keni transferuar tek unë disa vendime dhe theksonit që unë, në rast se negociatat do të ishin të nevojshme, do të isha në një pozicion më të lehtë se sa ju në Berlin. Këto pikëpamje ishin kaq befasuese dhe serioze për mua, saqë u ndjeva i detyruar të supozoj që, nëse deri në orën 22.00 nuk vjen përgjigje, se ju e keni humbur lirinë e veprimit. Në këtë rast unë do i shoh si të plotësuar kushtet e dekretit tuaj dhe do të veproj për të mirën e Kombit dhe Atdheut.

Ju e dini se çfarë ndjej unë për ju në këto orë shumë të vështira të jetës sime dhe nuk e shpreh dot me fjalë. Zoti ju mbroftë, pavarësisht gjithckaje, dhe ardhshi këtu sa më shpejt të jetë e mundur.

Besnikërisht i juaji, Herman Gëring

Sipas autobiografisë së Albert Speer, Martin Borman shfrytëzoi këtë dhe një mesazh pasues, duke thënë se Gëringu ishte tradhëtar dhe po planifikonte një grusht shteti. Hitleri ishte apatik në fillim, por më pas u tërbua dhe e zhveshi Gëringun nga të gjithë gradat, e dëboi nga Partia Naziste dhe e quajti dembel dhe të korruptuar. Pas kësaj, sipas rrëfimit të Speer, Fyhreri u zhyt në depresion të thellë. Një javë më vonë, ai dhe Eva Braun vranë veten, dhe të shumtë janë ata që besojnë se telegrami i Gëringut ishte një faktor madhor në këtë vendim.