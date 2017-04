Të mbyllet Qendra për të huaj, sirianët u keqtrajtuan  

Omer XHAFERI

Shkup, 8 prill – Pesë shtetas të Sirisë, të martën janë arrestuar në stacionin e trenave në Shkup dhe të njëjtit, pa asnjë arsyetim janë dërguar në Qendrën e pranimit për të huaj në Gazi Babë. Edhe pse kanë poseduar dokumentacionin përkatës, përfshirë edhe biletat e trenit në drejtim të Greqisë, autoritet policore nuk e kanë respektuar asnjë procedurë ligjore për mbajtjen e tyre, shkruan gazeta KOHA. Ndërkaq, gjatë dorëzimit në Qendrën e pranimit për të huaj në Gazi Babë, udhëheqësia e kësaj qendre nuk i ka evidentuar. Publikimin e këtyre të dhënave, të premten në një brifing për gazetarë e shpalosën përfaqësuesit e Avokatit të Popullit, të cilët thanë se pas dorëzimit në këtë qendër, shtetasit e Sirisë nuk janë njoftuar me të drejtat e tyre. Në po të njëjtën ditë, menjëherë një ekip i Avokatit të Popullit ka zhvilluar vizitë të paparalajmëruar në këtë Qendër dhe pas disa orëve shtetasit sirian janë lënë të lirë. Duke i komentuar veprimet e udhëheqësit të kësaj qendre, Petar Sarevski dhe personave tjerë zyrtar që janë të angazhuar në këtë institucion që funksionon në kuadër të MPB-së, përfaqësuesja e Avokatit të Popullit, Snezhana Teodosievska-Jordanoska, tha se në këtë rast ka shkelje të rëndë të kornizës ligjore, ndërsa ka shfaqur dyshime se kjo mënyrë e punës po praktikohet për një kohë të gjatë. “Me shqetësuese është fakti se udhëheqësi dhe personat tjerë zyrtar të Qendrës së pranimit të të huajve në Gazi Babë kanë tentuar që t’i mbulojnë këto veprime të jashtëligjshme. Ata neve na dhanë informacione të rrejshme për numrin aktual të personave të huaj të cilët ishin duke qëndruar. Njëherësh, udhëheqësi u mundua ta parandalojë ekipin tonë për të pasur qasje në hapësirat ku ishin duke i fshehur shtetasit e paevidentuar nga Siria. Ai, gjithashtu me vetëdije të plotë e ka shkelur kornizën ligjore dhe ka vepruar në kundërshtim me kompetencat e tij, madje duke iu kërcënuar ekipit tonë se në të ardhmen nuk do t’i lejojë vizitat tona në Qendrën e pranimit për të huaj në Gazi Babë”, theksoi përfaqësuesja e Ombudsmanit Teodosievska. Sidoqoftë, theksoi ajo, pas një dramë disaminutëshe dhe insistimit të ekipit të Avokatit të Popullit, që të hapet dera e hapësirë ku ishin të mbyllur shtetasit Sirian, ata kanë arritur të zhvillojnë një bisedë me personat e arrestuar. Shtetasit sirian, të cilit ishin të moshave të ndryshme e kanë shfrytëzuar këtë rast dhe u kanë bërë me dije përfaqësuesve të Ombudsmanit se gjatë kohës sa kanë qëndruar aty dhe përderisa i kanë kontrolluar hapësirat e qendrës, atyre vazhdimisht u janë ndërruar dhomat e qëndrimit, me qëllim të fshehjes. Intenca e publikimit të këtij rasti, sipas zyrës së Ombusmanit, ka për qëllim parandalimin e këtyre ngjarjeve për të ardhmen dhe njoftimin e institucioneve përkatëse se puna e kësaj qendre duhet të shqyrtohet, respektivisht e njëjta të mbyllet dhe të dislokohet. Ndryshe, Qendra për pranimin e të huajve disa herë ka qenë në fokus të vëmendjes së opinionit më të gjerë, pasi që Avokati i Popullit nga viti 2011 ka realizuar një sërë vizitash, në të cilat ka konstatuar shkelje të rëndë të lirive dhe të drejtave të njeriut. Disa muaj para fillimit të fluksit të madh të refugjatëve të cilët kalonin nëpër Maqedoni, në këtë qendër ishin të vendosur mbi 300 refugjatë. Avokati i Popullit thekson se shteti qëllimisht mundohet që ta mbulon të vërteten se në Maqedoni vazhdimisht ka hyrje ilegale të refugjatëve dhe se “Rrua ballkanike” e ardhjes së refugjatëve ende është aktive.

