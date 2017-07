Të martën dhe të enjten mbi 40 gradë Celsius, nga e enjtja ulje të temperaturës

Deri të martën dhe të mërkurën, kur priten mbi 40 gradë Celsius në ditët më të ngrohta në Maqedoni, vazhdon periudha e motit kryesisht me diell dhe shumë i ngrohtë. Sipas DPHM, nesër pasdite në pjesët malore do të ketë kushte për paraqitje lokale të shiut afatshkurtër dhe bubullima. Temperatura e ditës deri të mërkurën do të jetë në rritje graduale.

Ndryshim i caktuar i motit i përcjell me erë të përforcuar veriore dhe ulje të temperaturës së ditës për rreth pesë gradë pritet të enjten dhe të premten. Ulja e temperaturës së ditës do të vazhdojë edhe gjatë fundjavës së ardhshme kur moti do të jetë jostabil dhe me reshje lokale të rrëmbyeshme me shi, bubullima dhe erë të fuqishme.