Të gjitha sherret e Neymar me shokët e tij (VIDEO)

Të gjitha sherret e Neymar me shokët e tij (VIDEO)

Stërvitja e fundit të Barcelona shënoi një përplasje të fortë mes Neymar dhe Nelson Semedo që ka vetëm pak ditë që ka mbërritur në klub. Po të mos kishin ndërhyrë lojtarët e tjerë do të kishte përfunduar me përdorimin e grushteve. Më pas Neymar është parë të godasë një top dhe të heqë bluzën duke u larguar nga stërvitja. Por Neymar është përfshirë edhe herë të tjera në përplasje me lojtarët e skuadrës së tij. Më poshtë një video e sherreve të Neymar.