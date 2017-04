Të çmendura apo kanë frikë? Femrat koreane thonë se Kim Jong-un është më i bukuri i botës

Në të gjithë botën Kim Jong-un shihet si një diktator i tmerrshëm, por nganjëherë dhe si një person me të meta mendore. Por në vendin e tij, femrat mesa duket edhe kur ëndërrojnë shohin sikur bëjnë seks me liderin suprem. Është me të vërtetë për të qeshur, por në vitin 2014, të gjitha femrat koreano-veriore votuan unanimisht se Kim Jong-un ishte mashkulli më seksi në botë, ndërsa në vend të dytë ato kanë zgjedhur ish futbollistin Deivid Beckham.