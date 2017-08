Tatuazhet e reja të Behramit përshkruajnë Mitrovicën e fëmijërisë së tij (FOTO)

Mesfushori shqiptar Valon Behrami ka mbuluar me tatuazhe këmbën e tij, duke paraqitur pjesë të jetës së tij të fëmijërisë në Mitrovicë. Në tatuazhet e krijuara nga Gianluca Ferraro paraqitet një fëmijë me top tek ura e Ibrit, lufta me plumba e bombardimet e NATO-s, si dhe një pëllumb i paqes e shqiponja, transmeton Koha.net. “E gjithë jeta ime në një kryevepër nga Gianluca Ferraro, faleminderit për të gjitha”, ka shkruar Behrami në Instagram.