Tashmë Facebook ju kursen internetin, gjen automatikisht Wi-Fi

Tipar i ri i rrjetit social Facebook, do të nxjerrë në pah bizneset në zonën që ju lejojnë të përdorni internetin, duke ju ndihmuar të ruani MB tuaja të çmuara. Pra ky do të jetë tipari më i fundit i Facebook, i cili mund të jetë “shpëtimtari yt”. Aplikacioni i rrjetit social funksion duke zbuluar rrjetet e hapura Wi-Fi kudo që të jeni. Kur aktivizohet, aplikacioni siguron një hartë të zonës ku ju ndodheni, duke theksuar pikat e nxehta ku do të keni mundësi të gjeni një lidhje interneti. Duke marrë komente të ashpra pasi u testua për iOS në disa vende vitin e kaluar, Facebook tani po shtjellon funksionin tek përdoruesit në të gjithë botën në pajisjet iPhone dhe Android.