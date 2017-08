Taravari dhe FSSHM-ja do të kërkojnë zgjidhje për problemin me KESH

Ministri i Shëndetësisë, Arben Taravari paralajmëroi se është e mundur shpallje e tenderit për zgjedhjen e firmës e cila do të shtypë kartela të reja elektronike shëndetësore (KESH), për shkak se një numër i madh i qytetarëve, kartelat i kanë të pavlefshme, ndërsa një pjesë nuk i kanë marrë. Ai në takim me gazetarët informoi se sot do të ketë takim me drejtorët e Fondit për sigurim shëndetësor të Maqedonisë në të cilin do të bëhet fjalë për mënyrat për tejkalimin e problemit me KESH.

“Deshëm ta zgjidhim këtë, ashtu që do të jetë tre në një, gjegjësisht letërnjoftimi, leja e qarkullimit dhe kartela shëndetësore në një. Por, nga MPB-ja më informuan se teknikisht është e mundur së bashku të jenë vetëm letërnjoftimi dhe kartela shëndetësore. Kështu që, do ta bëjmë këtë, por ky do të jetë një proces, i cili do të zgjasë në dy deri tre vitet e ardhshme. Deri atëherë do të duhet të shtypim kartela të reja”, shtoi Taravari.