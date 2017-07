Takim për reformat në gjyqësi të parapara në Planin 3-6-9

Sekretariati për Çështje Evropiane dhe Ministria e Drejtësisë sot do të mbajnë takim pune të përbashkët kushtuar implementimit të reformave të Planit 3-6-9 të cilat kanë të bëjnë me gjyqësinë. Në takimin në Klubin e deputetëve, do të marrin pjesë edhe zëvendëskryetari i Qeverisë i obliguar për Çështje Evropiane, Bujar Osmani dhe ministri i Drejtësisë, Bilen Saliji, si dhe përfaqësues të institucioneve në kompetencë të së cilave është edhe zbatimi i masave të gjyqësisë të parapara në Planin 3-6-9. Është paraparë para takimit, Osmani dhe Saliji të japin deklarata për mediat, kumtoi Sekretariati për Çështje Evropiane.