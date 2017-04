Taivan sjell Ligj të mirë, ndalon therjen e qenve dhe maceve

Parlamenti tajvanez ka miratuar një ligj që ndalon therjen e maceve dhe qenve për konsum njerëzor. Ata që shkelin ligjin përballen me gjoba, ose me dy vite burg, ndërkohë që emrat dhe fotot e tyre bëhen publike. Masat janë marrë me qëllim që të përforcohen ligjet për mbrojtjen e kafshëve në qytet. Lëvizja e së martës konsiderohet një arritje e madhe dhe përbën një amendament të aktit tajvanez për mbrojtjen e kafshëve, i pari i këtij lloji në Azi.

Në 2001, Tajvani miratoi një ligj që ndalonte shitjen e mishit të maceve dhe qenve për, siç cilësohej, qëllime ekonomike. Mishi i qenve, dikur konsumohej rregullisht në ishull, por kafsha tani ka filluar gjithnjë e më shumë të konsiderohet një pjesëtar familjeje. Vitin e kaluar, presidentja tajvaneze adoptoi tre qenë, të cilët jetojnë aktualisht bashkë me të dhe dy macet e saj, Kuki dhe Atsai. Tsai Ing-uen, që është e para udhëheqëse femër e Tajvanit, tërhoqi vëmendje në atë kohë me atë që u cilësua si familja e parë e re e vendit.