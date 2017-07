Super aeroplani privat që do kushtojë 63 milionë euro (FOTO)

Marka e aeroplanëve Bombardier, ka konfirmuar se ka projektuar brezin e ardhshëm të aeroplanëve privat’ Global 7000’, të cilët janë në fazën e fundit në fabrikën e saj, në Toronto të Kanadasë. Krijuesit e këtyre aeroplanëve ‘Global 7000’, kanë thënë se tre aeroplanët e parë kanë kryer testet me sukses duke kaluar mbi 500 orë duke fluturuar në hapësirë. Kryeinxhinieri, i aeroplanëve ‘Global 7000’, François Caza, tha se aeroplanët shumë shpejt do të jenë të gatshëm dhe do të dalin në treg. Certifikimi i tyre pritet të behet në gjysmën e dytë të vitit 2018. ‘Global 7000’ do të jenë aeroplanët privat me të shtrenjtë, çmimi i tyre do të jetë rreth 63 milionë euro.