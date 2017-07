Studimi, meshkujt qerosë më seksi dhe inteligjentë

Nëse deri pak kohë më parë një burrë i bukur konsiderohej muskuloz, i gjatë, me flokë, sot gjërat kanë ndryshuar dhe gjithnjë e më tepër meshkujt qerosë po preferohen më shumë nga femrat. Kështu që meshkujt të cilët humbasin flokët me kalimin e kohës, nuk duhet të shqetësohen, përkundrazi ata do të jenë më të lumtur dhe më shumë tërheqës në sytë e femrës. Sipas një studimi të kryer së fundmi në Universitetin e Pensilvanisë, meshkujt qerosë konsiderohen më të fortë dhe seksi, përballë atyre që kanë shumë flokë. Në veçanti janë analizuar shijet e një grupi prej 59 njerëzve, të cilëve iu janë treguar fotografitë e të njëjtit mashkull me dhe pa flokë. Në rastin e dytë, i njëjti person është konsideruar me karizmatik dhe më i fuqishëm. Sikur të mos mjaftonte kjo, një studim tjetër i kryer në Universitetin Sarlend, ka treguar se me kalimin e moshës, kur flokët nisin të bien, procesi ndikon edhe në seksin e mashkullit. Gjithsesi ata janë konsideruar si më tepër inteligjentë dhe të dashur.

Padyshim, që bëhet fjalë mbi gjykime të bazuar në pamjen e jashtme, por duket se të jesh qeros, është një detaj që iu jep meshkujve shumë mundësi përballë femrave. Disa nga meshkujt qerosë më seksi në botë janë Vin Diesel e Bruce Willis.