Stallone nis xhirimet për “This Is Us” (FOTO)

Sylvester Stallone ka filluar zyrtarisht xhirimet për “This Is Us”. Aktori 71-vjeçar lajmin e bëri të ditur përmes llogarisë së tij në Instagram duke publikuar një fotografi. “Miku im i mirë Mimo Ventimiglia i cili ishte mjaft i këndshëm për të më ftuar të isha në këtë shfaqje “This Is Us”, tha Sylvester nën fotografinë me Milo para se të postonte më shumë foto me yjet e këtij sezoni, Justin Hartley dhe Chrissy Metz. Sezoni i dytë i “This Is Us” shfaqet të martën, më 26 shtator në NBC.