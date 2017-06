Stacioni për mbeturinat, javën tjetër Problemi me deponinë e egër në dalje të Tetovës në lagjen Dardania, muajve të fundit ka marrë përmasa alarmante. Aty tashmë janë grumbulluar sasi të mëdha të mbeturinave, ku sipas informacioneve zyrtare ka rreth 6 mijë tonë mbeturina. Për të pastruar tërë këto mbetje, do të duhen diku rreth 15 ditë

Urim HASIPI

Tetovë, 29 qershor – Në fillim të javës së ardhshme pritet përfundimisht të vihet në funksion stacioni për ngarkim shkarkim të mbeturinave të sistemit të mbyllur në Tetovë, shkruan gazeta KOHA. Kjo është bërë e ditur gjatë një pres konference me gazetarë nga drejtori i Ndërmarrjes Publike Komunale Xhelal Ceka, në ambientet e këtij stacioni që ndodhet në dalje të Tetovës në rrugën për në fshatin Trebosh. Me këtë rast janë vendosur edhe kontejner, me të cilët do të transportohen mbeturinat dhe të njëjtat kanë kapacitet prej 32 metër kub.

“Janë katër kontejner të mëdhenj, ku do të vendosen mbeturinat e grumbulluara në qytet. Ky stacion ka kushtuar rreth 150 mijë euro, ndërsa me këtë ne si ndërmarrje zgjidhim një problem të vjetër mbi 20 vjeçar në qytetin e Tetovës. Të shtunën presim të që vendosim sistemin elektronik në këtë stacion dhe do të jetë gati për lëshim javën e ardhshme. Kjo pikë është një nga më modernet në Maqedoni, është me sistem të mbyllur”, tha deklaroi drejtori Ceka.

Por, problemi me deponinë e egër në dalje të Tetovës në lagjen Dardania, muajve të fundit ka marrë përmasa alarmante. Aty tashmë janë grumbulluar sasi të mëdha të mbeturinave, ku sipas informacioneve zyrtare ka rreth 6 mijë tonë mbeturina. Për të pastruar tërë këto mbeturina do të duhen diku rreth 15 ditë. “Maksimum do të na duhen 15 ditë që të pastrojmë këtë deponi tërësisht. Kohëve të fundit, gati se një muaj kemi pasur vështirësi të mëdha, sepse një pjesë e kompanive që transportojnë mbeturina kanë qenë të angazhuar me makineritë e tyre në fshatin Poroj si pasojë e vërshimeve. Kjo ka bërë që të mos mundemi të transportojmë mbeturinat. Prej javës së ardhshme presim që të fillojmë me largimin e të njëjtave, gjegjësisht natën do t`i dërgojmë në Rusino, kurse ditën në Drislla”, tha drejtori Ceka.

Në ndërkohë, banorët e lagjes Dardania dhe shoqatat joqeveritare kanë paralajmëruar protesta për shkak të deponisë se egër në dalje të Tetovës.

“Kjo që po ndodh në Tetovë, nuk është vetëm e turpshme, por është gjenocid ekologjik, sepse kjo po ndodh edhe pas premtimeve të njëpasnjëshme të autoriteteve që kjo do zgjidhej….Presim që së shpejti nga Qeveria e re të lirohet gjyqësori dhe të bëjmë padi. Do kërkojmë përgjegjësi edhe personale, por edhe institucionale nga ata që kanë lejuar këtë gjë. Ideja është që t’i sjellim fizikisht mbeturinat para institucioneve, sepse kjo është përgjegjësi e tyre dhe të njëjtëve nuk iu intereson”, deklaroi Arianit Xhaferi nga Eco Guerilla.

Deponia e cila shfrytëzohet se stacion për ngarkim shkarkim, tashmë dy vite me radhë është duke u stërmbushur me mbeturina, ndërsa kjo ka bërë që në këtë vend të kundërmon erë e rëndë dhe të shqetësojë vazhdimisht banorët e lagjes Dardania në Tetovës. Krahas NPK-së në këtë deponi mbeturina dërgojnë edhe individ të cilët të njëjtat i hedhin edhe në mes të rrugës dhe kanë vështirësuar shumë gjendjen në këtë pjesë të qytetit të Tetovës. Përndryshe, problem i mbeturinave në periudha të ndryshme gjatë dhjetë viteve të kaluar është shfaqur në Tetovë dhe asnjëherë nuk ka pasur qasje serioze që ky problem të zgjidhet. (koha.mk)