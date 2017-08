Sot vazhdimi i seancës konstituive,paralajmërohet mospjesëmarrja e PAN–it

Sot, nga ora 10:00 vazhdon seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës. Seanca pritet do të vazhdojë punimet aty ku ka mbetur dje: Zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të t të Kuvendit. Dje seanca nuk kreu të gjitha pikat e rendit të ditës pasi që koalicioni PAN nuk mori pjesë në punimet e saj. Edhe sot, koalicioni PAN, që tubon shumë subjekte politike, ndër të cilat PDK-në, AAK-në dhe Nismën, ka paralajmëruar se nuk do të marrë pjesë në punimet e saj, për shkak të, siç është thënë, shantazheve që po u bëhet deputetëve të subjekteve të tjera që kanë votuar propozimin e këtij koalicioni.

Paralajmërimin për mospjesëmarrje në seancë e ka bërë mbrëmë PDK gjatë një konference për shtyp. Në ndërkohë, kryetari i PDK-së Kadri Veseli ka thënë se do të tërhiqej nga kandidimi për kryetar të Kuvendit nëse LAA dhe VV e votojnë kandidatin e PAN-it për kryeministër, Ramush Haradinaj. Vetëvendosje e ka hedhur poshtë propozimin duke thënë se rreth kandidimit të Ramush Haradinajt për kryeministër, nuk mund të bisedohet me Kadri Veselin. Seancën pritet ta udhëheqin deputeti më i moshuar dhe ai më ri i ri i Kuvendit. Deputeti më i moshuar është Adem Mikullovci i Vetëvendosjes e më i riu Teuta Rugova e LAA-së. Por meqë Teuta Rugova dje ka votuar për propozimin e PAN-it, pritet që as ajo të mos jetë e pranishme në seancë dhe këtë rast ajo do të zëvendësohet nga një deputet tjetër. Seanca e sotme është thirrur dje nga kryesuesi i saj, Adem Mikullovci.